«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч 27-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд».



Ставка: победа «МЮ» по угловым с форой (-2.5) за 1.82.



«Уотфорд» никогда не обыгрывал «МЮ» на «Олд Траффорд». С «Уотфордом» у «МЮ» действительно всё замечательно и в Кубках, и в АПЛ.



«Юнайтед» изменился. И всё благодаря Бруну Фернандешу. Те, кто видел матч с «Брюгге», наверняка заметили, как всего за 15 минут он перевернул игру.



«Уотфорд» при Пирсоне тоже серьёзно добавил, но, если посмотреть статистику за последнее время, нет побед уже 5 матчей кряду. 3 проигрыша, и сейчас у «Уотфорда» началась стагнация. На выезде команда играет плохо — только 2 победы при 7 поражениях. «Шершни» много пропускают. В общем, «Уотфорд» — типичная домашняя команда.



В этой встрече посмотрел бы на угловые. В последнее время «МЮ» стал подавать их регулярно и пачками. Плюс появился человек, который может это делать хорошо, — Фернандеш. Кто смотрел матч с «Челси», думаю, это заметили. Теперь «МЮ» активно играет через фланги и использует Ван-Биссака, Джеймса. И Марсьяль также активно тащит вперёд мяч. Беру победу «МЮ» с форой -2,5, так как «Уотфорд» в этой встрече будет отбиваться».



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