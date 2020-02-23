ЧМ-2020 по биатлону. Масс-старт 23 февраля: где смотреть, прогнозы букмекеров, кто фаворит
Сегодня, 23 февраля, в Антхольце (Италия) на чемпионате мира — 2020 по биатлону состоятся масс-старты у женщин и у мужчин. Женская гонка начнётся в 14:30 мск, мужская — в 17:00 мск. Обе гонки покажет в прямом эфире Первый канал.
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Лидер сборной России ни разу не попадал в топ-10 масс-стартов в нынешнем сезоне.
У женщин в число фавориток входят итальянка Доротея Вирер (4.24), норвежка Марте Рёйселанд (5.50) и немка Дениз Херрман (6.00). Победа Екатерины Юрловой-Перхт идёт за 21.0.
У мужчин фаворитами считаются норвежец Йоханнес Бё (2.90), французы Мартен Фуркад (4.00) и Кентен Фийон Майе (5.00). Победа Александра Логинова идёт у букмекеров за 9.00.
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В масс-старте у женщин выступит только одна россиянка.
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