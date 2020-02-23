«Атлетико Мадрид» — «Вильярреал»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата Испании

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч Примеры сезона-2019/2020 «Атлетико» — «Вильярреал».



Ставка: победа «Атлетико» всухую за 2.60.



«Атлетико» просто потрясающе играет в обороне. Даже такая мощная атакующая команда, как «Ливерпуль», ничего не смогла сделать с защитой мадридцев в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. А уж у «Вильярреала», который не обладает такими атакующими ресурсами, как у английского клуба, взломать грамотные защитные построения подопечных Симеоне просто нет никаких шансов.

В свою очередь высокое исполнительское мастерство игроков «Атлетико» позволит команде хотя бы раз огорчить вратаря «Вильярреала». Я думаю, что мы увидим классическую игру мадридцев, в которой команда, забив гол, будет оставшееся время с успехом оборонять добытое преимущество».



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