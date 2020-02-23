Биатлон. ЧМ-2020: прогноз Ольги Зайцевой на женский масс-старт 23 февраля в Антхольце

Двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира по биатлону Ольга Зайцева дала прогноз на женский масс-старт чемпионата мира в Антхольце.



Ставка: Марте Олсбю попадет в топ-5 за 1.45, Доротея Вирер попадёт в топ-5 за 1.35, Ханна Эберг попадёт в топ-5 за 1.85.



«Чемпионат мира подходит к концу. Силы у спортсменов постепенно заканчиваются, особенно у лидеров, которые участвовали во всех гонках.



Хорошую форму сохранила Марте Олсбю, отлично смотрелась в эстафете и вытащила команду на первое место. Предполагаю, норвежка заедет в топ-5. К тому же Марте может взять седьмую медаль в седьмой гонке, чего еще никому не удавалось.



Отмечу и Доротею Вирер — итальянка проводит потрясающий турнир. Солидно пробежала свой этап, завершив его на первом месте. Уверена, и в масс-старте Вирер финиширует в пятёрке.



Ханна Эберг, конечно, подавлена четвёртыми местами, но, думаю, шведка настроится и сможет показать хороший результат. В эстафете у неё был шестой ход, и на огневом рубеже Ханна стреляла довольно быстро, но не без ошибок. Уверена, она исправит стрельбу и закончит гонку в топ-5».



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