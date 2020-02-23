«Атлетико Мадрид» — «Вильярреал»: прогноз и ставка Константина Генича на матч Примеры

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Примеры сезона-2019/2020 «Атлетико» — «Вильярреал».
Ставка: обе забьют за 1.99.
«С приходом Пако Алькасера у «Вильярреала» мощнейшая группа атаки. И без него было кому забивать — Морено, прекрасно действует Касорла. В «Вильярреале» практически нет травмированных. А «Атлетико», мне кажется, оставил слишком много сил во встрече с «Ливерпулем», пусть матч и был во вторник. И не скажу, что там «Атлетико» был убедителен в обороне. Да, не пропустили, но повезло, а до этого, например, «Валенсия» два забила.
«Вильярреал», скорее всего, забьёт. Впрочем, как и «Атлетико», где вернулся в строй Диего Коста, есть Мората.
Мой прогноз — «обе забьют» за 1,99. А дальше возможны варианты. Игра может качнуться в ту или другую сторону. Еще бы рассмотрел вариант «2–3 гола в матче» за 1,8. Здесь многогранная ставка. Может быть и 1:1, и 2:0, если «обе забьют» не доедет».
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