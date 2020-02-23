«Хетафе» — «Севилья»: ставка Александра Вишневского на матч 25-го тура испанской Примеры

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 25-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Хетафе» — «Севилья».



Ставка: «Хетафе» не проиграет при тотале меньше 3.5 мячей за 1.50.



«Обычно команды, игравшие в Лиге Европы, находятся в неравном положении с соперниками по следующему туру национального чемпионата, имеющими вдвое больше времени на подготовку к игре. Но в этот раз всё честно, потому что обе команды в четверг проводили матчи Лиги Европы. «Хетафе» преподал урок прагматизма амстердамскому «Аяксу» и обыграл его дома 2:0, а «Севилья» привезла выгодную ничью 1:1 из Румынии и упрочила статус фаворита пары перед ответной игрой с «Клужем». Обе команды в отличном настроении, потому что забили по важному голу на последних минутах. Перед «Хетафе» и «Севильей» открыты дороги к выходу в Лигу чемпионов и получению за это солидных премиальных – через победу в Лиге Европы и через попадание в первую четвёрку в испанском чемпионате. И игра между двумя претендентами на лигочемпионскую зону исключительно важна.



Пожалуй, вряд ли тут будет много голов. Обе команды демонстрируют довольно закрытый футбол, по крайней мере «Севилья» — в выездных матчах, а «Хетафе» — всегда. Матчей с более чем тремя голами у «Хетафе» и «Севильи» было лишь по четыре за прошедшие 24 тура. Думаю, тотал меньше 3,5 гола здесь просматривается явно. Ну и «Хетафе» на своём поле выглядит фаворитом. Тем более что для «синеньких» это второй подряд домашний матч, а для «Севильи» — второй подряд выездной, с постоянными перелётами. Выберу на основе всего вышеизложенного более аккуратный вариант ставки – на то, что «Хетафе» не проиграет при тотале меньше 3,5 мяча», — сказал Вишневский.



Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика с Александром Вишневским и лучшими экспертами — и бонусы букмекеров!