«Куньлунь» — «Динамо» Р: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» — «Динамо» Р.
Ставка: победа «Куньлуня» за 1.55.
«Это последний матч для «Куньлуня» в регулярном чемпионате, и он должен победить, чтобы сохранить шансы на попадание в плей-офф. Команда Курта Фрэйзера приложит максимум усилий, чтобы обыграть рижское «Динамо».
Рижане продолжают выездную серию, у них накопилась усталость, и на её фоне им придётся очень сложно против мотивированного «Куньлуня». Да и в любом случае качество игры выше у «Куньлуня», поэтому даже несмотря на то, что игра пройдёт в Новосибирске, фаворит «Куньлунь». В этом матче не ожидаю разгрома, будет трудная игра, но всё-таки «Куньлунь победит в основное время», — сказал Вуйтек.
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