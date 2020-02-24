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Эксперты: шансы Ковальчука выиграть Кубок Стэнли с «Вашингтоном» меньше 10%

Эксперты: шансы Ковальчука выиграть Кубок Стэнли с «Вашингтоном» меньше 10%
Ставки / Прогнозы 0

Громкий обмен произошёл в НХЛ. Российский нападающий Илья Ковальчук в результате обмена стал игроком «Вашингтон Кэпиталз». «Монреаль Канадиенс» получил за Ковальчука пик в третьем раунде драфта 2020 года.

Интересно, что теперь у столичного клуба в составе сразу пять россиян. Помимо Ковальчука это Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов. Букмекеры принимают ставки на то, сможет ли Ковальчук выиграть Кубок Стэнли с новым клубом.

Поставить на победу «Вашингтона» можно за 10.00. Это примерно 9% вероятности. Сделать ставку на обратный исход можно с коэффициентом 1.03 (91%).

36-летний нападающий в текущем сезоне провел 39 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 22 (9+13) очка. В общей сложности Ковальчук провёл в НХЛ 919 матчей и набрал 872 (442+430) очка.

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