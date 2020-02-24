«Айнтрахт» — «Унион»: прогноз Валерия Непомнящего на матч Бундеслиги

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» — «Унион».
Ставка: победа «Айнтрахта» за 1.90.
«Игра будет сложная для обеих команд. Команды разделяет не так много очков, при этом «Айнтрахт» играет в еврокубках. Также меня удивила разница в забитых и пропущенных. Пропускают команды одинаково, но «Унион» реже забивает.
Несмотря на то, что «Айнтрахт» выступает и в чемпионате и в еврокубках, я все же больше склоняюсь к его победе. Да и в целом, «Айнтрахт» команда по уровню выше. В прошлом туре «Айнтрахт» проиграл «Боруссии», и это, конечно, было закономерно, но это должно мотивировать на то, чтобы добиться результата в других матчах. «Айнтрахту» на домашней арене нужно побеждать, чтобы продолжить борьбу за еврокубки», — сказал Непомнящий.
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