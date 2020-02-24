«Юта» — «Финикс»: прогноз Владимира Гомельского на игру НБА

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА сезона-2019/2020 «Юта» — «Финикс».



Cтавка: меньше 227 очков за 1.69.



«Это 2-я встреча команд в сезоне. Первая состоялась в Финиксе 29 октября и завершилась победой «Юты» со счетом 96:95.



«Юта» идет на 5-м месте на Западе, 36 побед и 20 поражений. Разница очков 111,1:197,5. Последние 10 игр — 4-6, дома 20-7. После домашнего поражения в предыдущем матче от «Хьюстона» команде тренера Куина Снайдера будет достаточно сложно вернуться на 4-е место в конференции, чтобы получить преимущество своего поля в первом круге плей-офф. Однако избежать серии первого круга против «Рокетс» почти невозможно. В «Юте» все основные игроки здоровы. Стартовая пятерка против «Хьюстона» выглядела так: разыгрывающий Майк Конли, атакующий защитник Донован Митчелл, легкий форвард Джо Инглс, мощный форвард Боян Богданович и центровой Руди Гобер.



То есть по-настоящему мощного форварда в составе так и не появилось. При всем универсализме Инглса, он не может играть на границе трехсекундной зоны в позиции спиной к кольцу. В ротации успешно принимали участие атакующий защитник Джордан Кларксон, нападающие Ройс О’Нил, Джувэн Морган, Джордж Ньянг и центровой Тони Брэдли. Потерянным на площадке выглядел Эммануэль Мудиай. Ни в атаке, ни в обороне он не сумел принести пользу команде. «Юта» занимает 16-е место по результативности, 26-е место по ассистам (22,2), 11-е место по подборам (45,8) и 8-е место по защите. В игре против «Финикса» наибольшие проблемы в обороне у «Джаз» возникнут при опеке Девина Букера и Микэла Бриджеса. Именно об этом «болит голова» у тренера Снайдера — кому поручить защиту от лидеров соперника.



«Финикс» идет на 13-м месте на Западе, 23 победы и 34 поражения. Разница очков 112,2:113,5. Последние 10 игр — 3-7, в гостях 12-16. В команде тренера Монти Уильямса не играет из-за травмы только центровой Фрэнк Камински. Стартовая пятерка выглядит так: разыгрывающий Рики Рубио, атакующий защитник Девин Букер, легкий форвард Келли Убре, мощный форвард Микэл Бриджес и центровой Деандре Эйтон. В защите Убре и Бриджес меняются позициями.



Мне кажется, что равноценной замены Рубио в команде нет. Так же как нет ее и для Букера. В ротации принимают участие Эли Окобо, Кэмерон Джонсон, Тай Джером (все они скорее нападающие, чем защитники), мощные форварды Дарио Шарич и Джона Болден, центровые Арон Бэйнс и Шейк Диалло. Стартовая пятерка весьма результативна, но при отдыхе Рубио и Букера производительность атаки проседает. По результативности «Финикс» занимает 14-е место, по ассистам — 2-е (26,9), по подборам — 22-е (43,2) и по защите — 19-е», — сказал Гомельский.



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