Эксперты: Левандовски забьёт «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
25 февраля «Челси» и «Бавария» сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча начнётся в 23:00 мск. За мюнхенцев выступает лучший бомбардир нынешнего турнира поляк Роберт Левандовски. Букмекеры принимают ставки на то, сможет ли форвард пополнить свой лицевой счёт голом в этом матче.
По оценке аналитиков, Левандовски сможет отличиться. Поставить на гол польского нападающего в ворота «Челси» можно с коэффициентом 1.80. Это примерно 53% вероятности. Сделать ставку на то, что Левандовски уйдёт с поля стадиона «Стэмфорд Бридж» без забитого мяча, можно за 1.90 (47%).
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