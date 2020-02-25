«Наполи» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Наполи» — «Барселона» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.



Ставка: «Барселона» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.90.



«Сегодня разговор будет о Лиге чемпионов. Итальяно-испанская пара. Я очень надеюсь, что этот матч состоится, потому что вы знаете, что Италию сейчас накрыла волна коронавируса, даже некоторые матчи Серии А были отменены. Будем надеяться, что в Неаполе матч всё же состоится. «Наполи» играет против «Барселоны».



«Наполи» уже показывает, что Гаттузо научился играть против больших команд. Так был обыгран «Лацио», «Интер» и «Ювентус». «Наполи» отдаёт мяч сопернику и играет структурно и компактно сзади, не даёт сопернику разбежаться. Понятно, что против «Барселоны» «Наполи» раскрываться не будет. Месси начал забивать. В матче с «Эйбаром» оформил покер. «Наполи» будет рассчитывать на контратаки. Вряд ли от этого матча стоит ждать большого количества голов.



Если обратить внимание на первые матчи Лиги чемпионов, то за исключением пары «Аталанта» — «Валенсия» они очень сдержанные. Здесь и «Барселона» не будет лезть на рожон, понимая, что на «Камп Ноу» она всю эту историю может закрыть. «Наполи» также понимает, что слабее «Барсы», поэтому в открытый бой лезть было бы наивно.



Изначально мой прогноз на этот матч — тотал меньше 3. Если вам не нравится коэффициент, то стоит рассмотреть такой вариант. На этих стадиях «Барселона» в основном со свистом проходила. Дальше были проблемы — с «Ливерпулем» и «Ромой», но эти стадии она проходит спокойно. Может быть, не очень ярко и прагматично, но со знанием дела. Поэтому я думаю, что «Барселона» не проиграет и тотал меньше 3,5 — это очень неплохое предложение на эту игру», — сказал Генич.



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