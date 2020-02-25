ЦСКА – СКА: прогноз Максима Лебедева на дерби КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ ЦСКА – СКА.



Ставка: ничья за 4.70.



«Бились-бились два «армейских» клуба за победу в Западной конференции и в итоге приехали к тому, что между ними всего одно очко. И это лишнее очко у ЦСКА, а ещё у ЦСКА матч в запасе, причём домашний и с ХК «Сочи». Таким образом, перед командой Алексея Кудашова стоит практически невыполнимая задача, которая ещё и не полностью от неё зависит. Мало того что питерцам необходимо выигрывать, и только в основное время, так ведь после этого надо будет бежать в церковь и ставить свечку во здравие ХК «Сочи», который тоже должен обыграть ЦСКА в основное время. И только при совпадении двух этих обязательных элементов СКА может занять первое место в Западной конференции.



И если ещё можно поверить в выездную победу СКА, хотя из пяти «междусобойчиков» нынешнего сезона они взяли лишь один, то поверить в два подряд домашних поражения ЦСКА на пике формы и в преддверии плей-офф невозможно никак.



Конечно же, СКА всё-таки попытается выполнить все задачи или хотя бы ту, которая зависит от них. Правда, боюсь, даже это у питерцев не получится. Скорее всего, основное время матча завершится вничью. После этого ЦСКА может снизить обороты, и питерцы свою победную шайбу забросят», — сказал Лебедев.



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