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«Челси» — «Бавария»: ставка Георгия Черданцева на игру Лиги чемпионов

«Челси» — «Бавария»: ставка Георгия Черданцева на игру Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

Популярный футбольный комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Челси» — «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» и минимум 4 мяча в матче за 3.75.

«Лига чемпионов – турнир серьёзный. Поэтому здесь обойдёмся без поисков высоких коэффициентов.

Думаю, шансов у «Челси» не очень много. «Бавария» объективно сильнее практически на всех позициях. Немцы – стопроцентный фаворит этой пары.

Да, «Челси» удалось выиграть непростой матч чемпионата. Но команда молодая, сырая, не все игроки в оптимальной форме.

А у «Баварии» наоборот всё хорошо. Команда в порядке, у неё длиннющая беспроигрышная серия. Думаю, она должна этот матч выигрывать. При этом я полагаю, что «Челси» забьёт, потому что команда на своём поле играет агрессивно. Плюс молодость – это стремление проявить себя в атаке. Думаю, что голы будут в обе стороны. Надеюсь, что их будет много и игра получится яркой.

Я бы предложил взять не просто победу «Баварии», но и ТБ (3,5). Счёт 3:1 в этой встрече вполне может быть», — сказал Черданцев.

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