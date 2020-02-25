«Наполи» — «Барселона»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч плей-офф Лиги чемпионов

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Наполи» — «Барселона».



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.74.



«Барселону» лихорадит, у неё есть проблемы, есть неприятные матчи. И если после жеребьёвки, которая была в декабре, все в один голос называли каталонцев фаворитами, то сейчас, мне кажется, не всё так очевидно.



Не то чтобы «Наполи» стал настолько сильнее, скорее, свою непростую ситуацию команда стабилизировала. И неаполитанцы остались таким обречённым клубом в чемпионате Италии. И поэтому Лига чемпионов может стать такой отдушиной.



Не думаю, конечно, что «Наполи» делает ставку на победу в Лиге чемпионов, это почти невозможно представить. Но мне кажется, что команда может пошуметь в матче против «Барселоны». И я думаю, что в первой встрече у «Наполи» есть козыри: это домашний стадион, это эмоции, которые для команды очень важны.



Учитывая, что «Барса» в последние годы выездные матчи в Лиге чемпионов играет не очень хорошо (не буду примеры приводить, думаю, вы и без меня их знаете), мне кажется, у «Наполи» есть неплохие шансы на хороший результат. Другое дело, что это будет, победа или ничья, — сложно сказать. Но я уверен, что неаполитанцы непременно забьют. Но думаю, что и «Барса» на гол также рассчитывать может, учитывая не самую уверенную игру «Наполи» в обороне. Поэтому моя ставка – обе забьют либо альтернатива – тотал больше», — сказал Арустамян.



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