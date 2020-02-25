«Челси» — «Бавария»: по какому каналу покажут матч, прогнозы и ставки
Сегодня, 25 февраля, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне пройдёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Челси» и «Бавария». Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
По оценке букмекеров, фаворит поединка — немецкий клуб. Поставить на мюнхенцев можно за 1.85. Это примерно 54% вероятности. Сделать ставку на успех английского клуба можно с коэффициентом 4.15 (24%). Поставить на ничейный исход матча можно за 4.10 (24%).
Ответный матч в Германии состоится 18 марта.
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Диспетчер и сердце «Челси» лучше других знает, как остановить «Баварию» в Лиге чемпионов.
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