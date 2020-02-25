«Наполи» – «Барселона»: прогноз Жорди Гратакоса на игру 1/8 финала Лиги чемпионов

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Наполи» – «Барселона».



Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1) за 2.95.



«Прямо сейчас «Наполи» в хорошей форме (четыре победы в пяти матчах), есть победы над «Ювентусом» и «Интером» в Кубке. Гаттузо поменял менталитет команды, она стала действовать более агрессивно. Руис и Инсинье для меня являются лучшими игроками состава, за ними уже охотятся многие топ-клубы.



«Барселона» вышла на первое место в Ла Лиге. Проход в четвертьфинал для сине-гранатовых тоже очень важен. На этой неделе им предстоит сыграть и в Лиге чемпионов, и в испанском «класико», победив в котором, каталонцы оторвутся от «Реала» на целых пять очков. Смена тренера вернула «Барсе» тотальное владение мячом во всех матчах, но есть вопросы по центральным защитникам. Могут сыграть Пике и Ленгле, однако в опорной зоне отсутствует Серхи Роберто. В последних матчах сине-гранатовые пропускают, а в гостях вообще стабильно по два гола (четыре матча подряд). Есть отличная новость: Месси оформил покер в ворота «Эйбара», что показывает его хорошую форму. Голевое чутьё аргентинца никуда не делось.



В Неаполе всегда жарко, особенно на матчах еврокубков, любой команде очень тяжело играть на стадионе «Наполи». Но игроки «Барсы» сильнее классом, это может решить исход встречи», — сказал Гратакос.



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