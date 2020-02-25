«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: ставка Максима Лебедева с коэффициентом 11.00 на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев».
Ставка: победа «Ак Барса» со счетом 3:1 за 11.00.
«Несмотря на то что соперники находятся в разных дивизионах, это будет уже шестое «зелёное дерби» в текущем сезоне. Нужнее оно «Салавату», который имеет теоретическую возможность достать в турнирной таблице явно валяющую в последнее время дурака «Сибирь». Но шансов на это совсем немного, поскольку уфимцам предстоит играть в Казани, а у них во взаимоотношениях с «большими татарами» в этом отношении всё строго.
В нынешнем сезоне четыре «междусобойчика» из пяти выиграли хозяева. Кстати, и пятый они не проиграли в основное время, уступив лишь в серии послематчевых буллитов. Если продлить статистику дальше, то тенденция сохранится. В 10 последних «междусобойчиках» восемь раз побеждали хозяева. Согласитесь, это серьёзное основание для того, чтобы не ставить на «Салават» (по крайней мере квартиру с машиной).
Со счётом будущего матча тоже почти всё ясно. В «зелёных дерби» никого не разносят в пух и прах и не рвут на ветошь. Там всё идет ноздря в ноздрю, и хоть иногда шайб забрасывается немало, но самый распространенный счёт – 3:1 в пользу хозяев.
Вот на такой результат с таким счётом и можно заложиться. То есть «Ак Барс» победит в основное время со счётом 3:1. Чем не крутой прогноз?» — сказал Лебедев.
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