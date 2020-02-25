«Наполи» — «Барселона»: когда играют, где покажут матч, какие ставки на матч ЛЧ
Сегодня, 25 февраля, на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе пройдёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Наполи» и «Барселона». Начало матча запланировано на 23:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1».
По оценке букмекеров, фаворит поединка — испанский клуб. Поставить на команду Кике Сетьена можно за 2.20. Это примерно 44% вероятности. Сделать ставку на успех итальянского клуба можно с коэффициентом 3.35 (29%). Поставить на ничейный исход матча можно за 3.65 (27%).
Ответный матч в Испании состоится 18 марта.
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За последние 30 дней «Наполи» переиграл «Ювентус», «Интер» и «Лацио», а «Барселону» ждут итальянские медики.
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