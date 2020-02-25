«Наполи» — «Барселона»: прогноз Александра Вишневского на матч 1/8 финала ЛЧ

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Наполи» — «Барселона».



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.90.



«Сразу скажу, что игра в Неаполе мне представляется довольно сложной для прогноза. Сам я на эту игру буду ставить суммы ниже среднего, так как обе команды представляются загадочными. Обе команды относительно недавно сменили главных тренеров, поменяли стиль игры и стали более таинственными.



И для Гаттузо, и для Кике Сетьена это будет первая игра в Лиге чемпионов. Обе команды довольно нестабильны. «Барселона» при Кике Сетьене выиграла пять матчей в шести турах испанского чемпионата. Вроде бы неплохо, но четыре победы были одержаны на «Камп Ноу».



Тогда как в выездных матчах у «Барселоны» проблемы, которые были и при Эрнесто Вальверде. Они сохраняются и сейчас. Достаточно сказать, что в последних трех выездных матчах каталонцы проиграли дважды. Единственный матч, который не проиграли, был против «Бетиса». В нем «Барса» пропустила два мяча, но сумела забить три. «Валенсии» «Барселона» проиграла 0:2, а также уступила «Атлетику» в рамках Кубка Испании.



В гостях у «Барсы» серьезные проблемы. Эта неделя станет решающей для каталонцев. Сразу после игры в Неаполе «Барселона» отправится на еще более важную игру в Мадрид на «Сантьяго Бернабеу». Играть в Неаполе всегда очень сложно, потому что там неистовая поддержка зрителей. У «Наполи» всегда очень наэлектризованная атмосфера. В такой обстановке «Барселона» не то, чтобы может поплыть, но выдать может не такой классный матч, как последний в чемпионате Испании против «Эйбара» (5:0), когда четыре гола забил Лионель Месси.



Его состояние дарит нам надежду, что голов будет много. Наверное, как раз на голы в этом матче я и поставлю. «Наполи» дома играет хорошо, но все же нестабильно. Отмечу, что недавно была победа над «Ювентусом» (2:1), но после этого было поражение 2:3 в матче с «Лечче». Очень уж нестабильно. Но, при этом видно, что при Гаттузо команда прибавила. Гаттузо очень хороший мотиватор, жесткий тренер, который умеет настраивать команду. Думаю, что на Лигу чемпионов, на домашний матч против «Барселоны», Гаттузо очень мощно настроит свою команду.



«Наполи» даст бой в первой игре и постарается воспользоваться теми проблемами, которые есть у «Барселоны». Речь идет об отсутствии четырех футболистов основного состава. Травмирован Дембеле, Луис Суарес. Кроме того, не смогут сыграть еще два латераля: Жорди Альба и Серхио Роберто.



На что тут ставить? Я думаю, что на голы, поскольку в последнее время обе команды забивают и пропускают довольно много. Я думаю, это не тот случай, когда в первом матче двухматчевого противостояния в еврокубках команды боятся рисковать, играют очень аккуратно, когда мы видим такие «футбольные шахматы». Шахматы — это любимая игра Сетьена, но в футболе он шахматами не занимается. Его команда показывает такой лихой футбол с большим количеством моментов. «Барселона» во многом благодаря тому, что есть вдохновение у Лионеля Месси, сможет здесь забить, но и пропустит.



Ставка обе забьют здесь напрашивается, но на это событие очень низкий коэффициент, хочется взять что-то крупнее. Я, наверное, выберу такую ставку: обе забьют и тотал больше 2,5 мяча. Мне кажется, что здесь будет счет 2:1, но в чью пользу я говорить не буду. Не исключаю я, что этот счет может быть и в пользу «Наполи». Пусть «Барселона» и явный фаворит, но в Неаполе ей придется очень тяжело», — сказал Вишневский.



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