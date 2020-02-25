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ЦСКА – СКА: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

ЦСКА – СКА: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – СКА.

Ставка: победа ЦСКА за 1.80.

«Армейское» дерби почти всегда выигрывает ЦСКА. Уже сложился какой-то комплекс, ведь как в прошлом сезоне ЦСКА обыгрывал СКА, так и в этом, поэтому для меня фаворитом в этой встрече является ЦСКА. Между этими командами на Западе идёт борьба за первое место, пускай и мало шансов у СКА, но борьба ещё будет, ведь выход с первого места даёт преимущество домашней площадки. Для ЦСКА будет дополнительной мотивацией перед плей-офф обыграть сильного соперника, исходя из этого ставлю на победу ЦСКА в основное время», — сказал Вуйтек.

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