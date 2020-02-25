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«Челси» — «Бавария»: когда игра, на каком канале смотреть, какой прогноз

«Челси» — «Бавария»: когда игра, на каком канале смотреть, какой прогноз
Ставки / Прогнозы 0

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 25 февраля «Челси» сойдётся с «Баварией». Встреча начнётся в 23:00 мск. Посмотреть игру в прямом эфире можно на телеканале «Матч ТВ».

Прогноз «Чемпионата»: «Челси» не проиграет за коэффициент 2.10.

На наш взгляд, логичнее проверять 1Х на хозяев. Если «Челси» и «Бавария» в своих нынешних составах проведут десять матчей на «Стэмфорд Бридж», то мюнхенцы не выиграют больше пяти поединков. Поэтому ставка на победу синих или ничью за коэффициент 2.10 — это валуй.

Главная проблема для Лэмпарда — травма Канте. У «Челси» есть повреждения и у других исполнителей, но глубина состава позволяет проводить ротацию без особой потери в качестве. «Бавария» отвратительно играет в обороне даже на фоне не самых сильных соперников.

Нойер пропустил семь мячей в пяти последних поединках, и это ещё «Баварии» повезло. Могло быть намного хуже. У Ханса-Дитера Флика несбалансированный состав. Левандовского некем менять, а во встрече с «Падерборном» у мюнхенцев вышли в стартовом составе пять человек, которых можно назвать крайними защитниками: Киммих, Одриосола, Алаба, Эрнандес и Дэвис.

Да, игроки «Баварии» универсальны и способны закрывать несколько позиций, но подобные моменты свидетельствуют о проблемах с составом. У «Челси» меньше состоявшихся звёзд мирового уровня, но на тренерской скамейке хозяев легендарный Фрэнк Лэмпард, который обладает колоссальным опытом.

Будучи игроком, диспетчер и сердце «Челси» отгрузил мюнхенцам три мяча в плей-офф Лиги чемпионов в 2005 году. Тогда синие вышли в полуфинал. А в 2012 году Лэмпард выиграл главный клубный трофей с лондонцами на домашнем поле «Баварии».

Наставник хозяев постарается передать победный опыт своим парням. Да, «Челси» сейчас не обладает прежней мощью, но и «Бавария» выглядит слабее самой себя образца прошлых лет. Матч пойдёт на три результата, поэтому мы берём самую выгодную ставку на рынке двойного шанса.

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