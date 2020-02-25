«Наполи» — «Барселона»: прогноз Павла Занозина на встречу плей-офф ЛЧ

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» — «Барселона».



Ставка: «Барселона» забьет минимум 2 мяча за 1.96.



«Неаполь, конечно, не совсем северная Италия, а скорее южная. Тем более, у них все эмоционально, ярко и горячо. Но сейчас ими руководит Дженнаро Гаттузо, с которым ярко получается очень редко. Легенда “Милана” относительно недавно возглавил команду, так что никаких особых изменений не привнес. Иногда “Наполи” и может выстрелить, но на дистанции их возможности скудные. Поэтому я буду отталкиваться от “Барселоны”.



Мне кажется, что фаворитом этой пары является “Барселона” как в целом, так и в каждом из двух матчей отдельно. Пусть “Наполи” играет дома и для них Лига чемпионов важнее всего на свете, но они просто на голову слабее “Барсы”. Пусть каталонцы купили Мартина Брейтуэйта. Я уже не знаю как над этим смеяться, но у Сетьена есть другие футболисты, которые способны обеспечить нужный результат. Пусть и Суарес находится в подвешенном состоянии, но уже пора бы научиться справляться и без уругвайца, несмотря на всю его гениальность.



Я посмотрел линию. Честно говоря, на самые нормальные варианты дают очень низкие котировки. Мне понравился исход на индивидуальный тотал “Барсы”. Я думаю, что каталонцы забьют больше 1,5 гола. Я подозреваю, что “Барселона” способна как минимум дважды разобраться с обороной “Наполи” и забить на стадионе “Сан-Паоло», — сказал Занозин.



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