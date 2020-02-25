«Челси» — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на игру 1/8 финала ЛЧ

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Челси» — «Бавария» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.
Ставка: победа «Баварии» за 1.79.
«Лига чемпионов. В неё вступают «Челси» и «Бавария». В своё время эти команды сыграли фантастический финал, который был домашним для «Баварии». Тогда она превзошла соперника более чем в 20 раз по ударам, но всё же проиграла этот финал. С тех пор «Челси» для «Баварии» — очень принципиальный соперник.
На мой взгляд, в настоящий момент мюнхенцев недооценивают. После смены тренера, после увольнения Ковача, пришёл Флик и команда сильно добавила. Прежде всего персональный перформанс выдают некоторые игроки. Томас Мюллер как будто заново родился. «Бавария» незаслуженно не воспринимается как один из фаворитов Лиги чемпионов. Она должна им быть и сама себя считает таковой. Карл-Хайнц Румменигге всегда говорил, что «Бавария» каждый год должна играть в полуфинале Лиги чемпионов. Выиграет или нет — это не важно, главное — доходить до этой стадии. Такая задача стоит и сейчас.
Мне кажется, что по сравнению с довольно сырым «Челси» «Бавария» сейчас выглядит лучше. Думаю, что и в выездном матче попробует решить многие вопросы. Поставлю на победу «Баварии» с коэффициентом 1.79. Она сильнее во всех линиях, и самое главное — она сильнее на посту тренера. Флик хоть и был помощником во время выигранного чемпионата мира 2014 года, но опыта у него гораздо больше, чем у Фрэнка Лэмпарда», — сказал Андронов.
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