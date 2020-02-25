«Наполи» — «Барселона»: прогноз Дмитрия Шнякина на Лигу чемпионов

Известный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» — «Барселона».



Ставка: «Наполи» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 2.48.



«Надо сказать, что “Наполи” сейчас на подъёме. Они переиграли и “Лацио”, и “Ювентус”, и “Милан” в первом кубковом матче. В целом уже всё налаживается. Команда вышла из кризиса, хоть сначала и штормило вместе с Гаттузо. Интересные находки есть у Гаттузо. Сейчас уже коллектив забивает и в обороне смотрится крепко. Например, не пропустили от “Интера”. И если начало сезона для итальянского клуба вышло смазанным, то сейчас они возвращают себе статус одной из лучших команд страны. Неополитанцам крупно повезло, что они набрали хороший ход именно сейчас, когда им предстоит играть против Лионеля Месси.



“Барселона”, наоборот, сейчас в кризисе. “Барса” со скрипом принимает новые идеи нового главного тренера. Самое главное, так и не была найдена замена Суаресу. Наверное, её и не могло быть. Так что у “Барсы” не так уж и много шансов выиграть в Неаполе. В этом розыгрыше Лиги чемпионов каталонцев уже смогла засушить дортмундская “Боруссия” в группе, поэтому мне легко верится, что этот же трюк провернёт и “Наполи”. Возможно, в ответной игре магия “Камп Ноу” и даст о себе знать, но здесь, на “Сан-Паоло”, магия если и будет, то явно не в пользу гостей.



Мне кажется, что “Наполи” минимум не проиграет. Поэтому в моей комбинированной ставке будет 1Х. При этом большого количества голов мы не увидим. Первые игры плей-офф уже сыграны, и никакой голевой феерии не было. Так что добавляю тотал меньше 3,5 голов. В итоге — 1Х + тотал меньше 3,5 голов», — сказал Шнякин.



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