«Челси» — «Бавария»: прогноз Валерия Непомнящего на игру Лиги чемпионов

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Бавария».



Ставка: обе забьют за 1.55.



«Бавария» сейчас снова в гонке за чемпионство в Бундеслиге. Команда набрала форму и наверстала упущенное. «Челси» сейчас тоже в хорошей форме, но это сложная команда для прогнозирования. Сложно сказать, когда они сыграют хорошо, а когда не очень. На мой взгляд, эта нестабильность связана с большим числом молодых игроков в составе, а также с тем, что у команды молодой и неопытный тренер. В этом матче для меня фаворита нет, тем более на такой стадии Лиги чемпионов, команда может проиграть дома и решить вопрос в гостях. Но в этом сезоне «Бавария» меня смущает по своей игре. Хотя в этом противостоянии «Бавария» всё же небольшой фаворит для меня, но в гостевом матче не уверен, что она сможет победить. Я думаю, что забивать будут и те и другие, в обороне никто отсиживаться не будет», — сказал Непомнящий.



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