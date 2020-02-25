«Наполи» — «Барселона»: прогноз Егора Титова на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Наполи» — «Барселона» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Барселоны» в 1 мяч за 4.40.



«Барселона» ярко провела последний матч в чемпионате, крупно победила, Месси наконец-то прервал серию без голов, забил сразу четыре мяча. «Барса» вернула себе лидерство в Примере и с хорошим настроем едет в Неаполь. Похоже, что постепенно находит себя команда после смены тренера. Несколько матчей до этого давались с трудом, из Кубка Испании вылетели. Сейчас перед Лигой чемпионов «Барса» набирает обороты, причём играя без Суареса, одного из лидеров.



«Наполи» одержал шесть побед в последних семи встречах. Особняком стоит поражение от «Лечче» дома (2:3), этого никто не ждал. Возможно, команда не настроилась. Не сказать что очень ярок «Наполи» сейчас, но результата добивается.



Сложная будет игра и для тех и для других. Но Месси как раз в таких встречах всё решает. Он поднял себе настроение. Думаю, проявит аргентинец себя в Италии. Считаю, что «Барса» победит в 1 мяч, скорее всего, 2:1», — сказал Титов.



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