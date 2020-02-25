«Наполи» — «Барселона»: прогноз Егора Титова на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Наполи» — «Барселона» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.
Ставка: победа «Барселоны» в 1 мяч за 4.40.
«Барселона» ярко провела последний матч в чемпионате, крупно победила, Месси наконец-то прервал серию без голов, забил сразу четыре мяча. «Барса» вернула себе лидерство в Примере и с хорошим настроем едет в Неаполь. Похоже, что постепенно находит себя команда после смены тренера. Несколько матчей до этого давались с трудом, из Кубка Испании вылетели. Сейчас перед Лигой чемпионов «Барса» набирает обороты, причём играя без Суареса, одного из лидеров.
«Наполи» одержал шесть побед в последних семи встречах. Особняком стоит поражение от «Лечче» дома (2:3), этого никто не ждал. Возможно, команда не настроилась. Не сказать что очень ярок «Наполи» сейчас, но результата добивается.
Сложная будет игра и для тех и для других. Но Месси как раз в таких встречах всё решает. Он поднял себе настроение. Думаю, проявит аргентинец себя в Италии. Считаю, что «Барса» победит в 1 мяч, скорее всего, 2:1», — сказал Титов.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 25 февраля 2020
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:01
- 24 февраля 2020
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00