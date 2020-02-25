«Челси» — «Бавария»: ставка Ильи Казакова на встречу Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Челси» — «Бавария».



Ставка: победа «Баварии» за 1.80.



«Матч, в котором встречаются топовые команды. Обе выигрывали Лигу чемпионов. «Бавария» мощно выглядит в последнее время. Она уже идёт первой в Бундеслиге. Она, за исключением игры с «Лейпцигом», много забивает. «Бавария» выигрывает в Лиге чемпионов один матч за другим. И забивает в этом турнире крайне много.



Я думаю, что в этом матче нужно играть три вещи. Первая — нас ждёт верховой футбол. Я думаю, мы увидим как минимум четыре мяча. Вторая — обе команды забьют. Третья — «Бавария» выиграет. Я не сомневаюсь, что «Челси» будет крайне сложно. Синие только что одержали удивительную для себя победу над «Тоттенхэм» в АПЛ, в которую почти никто не верил.



Мне кажется, «Челси» играет в последних матчах на пике своих возможностей. Про «Баварию» так не скажешь. На мой взгляд, «Бавария» является безусловным фаворитом этого матча, несмотря на то что «Челси» неплохо смотрится в этой Лиге чемпионов», — сказал Казаков.



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