«Наполи» – «Барселона»: прогноз Виктора Гусева на встречу 1/8 финала Лиги чемпионов

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» – «Барселона».



Ставка: «Наполи» не проиграет за 1.75.



«Обычно когда речь идёт о матче с участием «Барселоны», то именно от этой команды мы отталкиваемся как от супергранда. Говорим о том, в каком состоянии «Барселона», а потом уже обращаем внимание на её соперника. Так вот, есть проблемы без Суареса. Гризманн не может найти возможность проявить себя, но недавно он забил, и «Барселона» выиграла у «Хетафе» со счётом 2:1. Для «Барселоны» всё идёт со скрипом. Приходят разные новости о ситуации в клубе. Например конфликт с участием Месси — вы сами понимаете, насколько это может быть губительно для «Барселоны».



Что касается группового этапа, то «Барселона», конечно, вышла с первого места, у неё четыре победы и две ничьи. Если помните, то в группе были «Интер» и дортмундская «Боруссия». Многие другие группы были и послабее.



Может быть, кто-то забыл, но «Барселона» и «Наполи» недавно играли друг с другом, причём два матча прошло. Это были товарищеские игры в США минувшим летом. Два раза выиграла «Барселона» 2:1 и 4:0, порадовав своих американских болельщиков.



Статистика совершенно удивительная. «Наполи» же играет дома, так вот «Наполи» не проигрывал в еврокубках дома в течение уже 40 матчей. И вот теперь предстоит им игра с «Барселоной». Кстати, в итальянской лиге свои достижения есть у «Наполи». Чего стоит, например, победа над «Ювентусом» со счётом 2:1.



Второе место в группе у «Наполи». Во-первых, ни одного поражения не было, только три победы и три ничьи. Во-вторых, «Наполи» победил дома «Ливерпуль» со счётом 2:0 и на выезде сыграл вничью 1:1. «Наполи» — это крепкий орешек.



Я думаю, что обе забьют. Это будет хорошая ставка, но я выберу не её. Месси есть у «Барселоны», а у «Наполи» есть Мертенс и Милик. Эта ставка была бы реальной.



Оборону Гаттузо может выстроить хорошую, хватит ли этого для того, чтобы противостоять «Барселоне», посмотрим. Я думаю, что не очень-то хватит. Но утверждать не буду, ведь есть проблемы у «Барселоны» в атаке.



Мы подошли к моему прогнозу. На матч «Наполи» — «Барселона» я выбираю вот такую ставку: «Наполи» не проиграет», — сказал Гусев.



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