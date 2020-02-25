«Челси» — «Бавария»: прогноз Романа Нагучева на матч 1/8 финала ЛЧ

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Челси» — «Бавария».
Ставка: «Бавария» не проиграет и обе забьют за 2.00.
«Сложно прогнозировать этот матч. Например, до игры с «Падерборном» мне казалось, что «Бавария» выглядит абсолютным фаворитом в предстоящем матче, но то, что я увидел в этой встрече, меня действительно смутило.
У «Баварии» много проблем, в том числе и с составом. Например, Давид Алаба не всегда справляется со своими обязанностями. Их связка с Лукасом Эрнандесом абсолютно никуда не годится. «Бавария» стала больше пропускать при ней.
Сейчас Ханси Флик пробует играть в три центральных защитника, но это тоже не всегда работает. В общем, пока непонятно, какая «Бавария» настоящая: та, что побеждает 5:0 в матче с «Шальке», например, или та, что сейчас играла против «Падерборна». В любом случае, на мой взгляд, «Бавария» остаётся фаворитом противостояния.
Да, может, она не является фаворитом матча с «Челси» в Лондоне. Что касается синих, то меня удивила их игра против «Тоттенхэма». Фрэнк Лэмпард, очевидно, готовится к каждому сопернику, но «Бавария» всё же опытнее, надёжнее. Мне кажется, что «Челси» всё-таки недостаточно хорош пока.
Предположу, что в этой встрече оба клуба забьют, а «Бавария» не проиграет», — сказал Нагучев.
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