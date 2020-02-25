«Челси» — «Бавария»: прогноз Виктора Гусева на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Бавария».
Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.58.
«За три дня до встречи ЛЧ с мюнхенцами «Челси» сыграл с «Тоттенхэмом». С этой командой у «Челси» идёт борьба за место в Лиге чемпионов, и «Челси» отдал все силы в этом матче.
«Бавария» играет в национальном чемпионате за четыре дня до встречи ЛЧ. Соперник «Баварии» — «Падерборн», занимающий последнее место в таблице Бундеслиги, команда совсем не уровня «Тоттенхэма». У «Баварии» будет один день в запасе для отдыха, и можно выставить резервный состав. Своим лидерам они точно дадут отдохнуть, и это даст преимущество «Баварии», которая как бы компенсирует преимущество «Челси» за счёт их домашнего матча.
Вспомним, как «Бавария» играла в своей группе. С первого места вышли в плей-офф с шестью победами. Кстати, «Челси» перед этим играет с «Тоттенхэмом», а «Бавария» в группе сыграла с ними со счётом 7:2 на выезде и 3:1 — дома. Вообще, футболисты «Баварии» забили 24 мяча и пять пропустили. В каждом из шести матчей забивали минимум два мяча. Думаю, и в предстоящем матче «Бавария» забьёт. Левандовски в пяти матчах забил десять мячей, в этом сезоне в Европе он забил больше всех — 54 мяча в 58 матчах. Левандовски сейчас в самом соку.
Будет ли Абрахам? Не скажется ли травма бомбардира «Челси»? Пока не знаю. «Челси» дома выглядит очень неплохо, может забить один мяч, а может и больше. «Бавария» сильна в атаке, но испытывает трудности в обороне. Можно биться и забивать.
Мой прогноз на матч «Челси» — «Бавария»: будет забито три или больше мячей. Ставлю на тотал больше 2,5».
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