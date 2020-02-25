«Ак Барс» – «Салават Юлаев»: прогноз Александра Кожевникова на встречу КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» – «Салават Юлаев».



Ставка: победа «Ак Барса» за 1.55.



«Это самая настоящая принципиаловка, наше любимое и традиционное «зелёное дерби», уже шестое в этом сезоне, тем более в Казани. Думаю, что именно «барсы» и победят. Команда уверенная, в их игре наблюдается стабильность. А «юлаевцы» от матча к матчу то уверенно выступают, то вообще неуверенно и очень плохо. Получается, что их вообще не поймёшь.



Всего в КХЛ состоялось 73 «зелёных дерби». 37 побед на счету казанцев, 36 — у Уфы. Прошлый матч этого сезона выиграли хоккеисты из Казани. Двух нападающих не хватает «юлаевцам», двух защитников — «барсам», и те и другие бродят по командным лазаретам. «Ак Барс» — команда такая, знаете, более серьёзная. В этом матче сыграет дома, болельщики окажут активную поддержку, и за счёт этого победить казанской дружине будет проще и легче.



Да, у них первое место, они выиграли конференцию и могут себе позволить расслабиться и не играть в полную силу. Конечно, убиваться накануне плей-офф они точно не станут, но и просто так сдаваться не будут. Все иностранцы уже настраиваются на игры на вылет. У «Салавата» вроде Линус Умарк уходит. Так что после него вообще мало легионеров в команде останется. Пока не поймёшь толком ничего. Поставлю на победу хозяев площадки в этом дерби», — сказал Кожевников.



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