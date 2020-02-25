ЦСКА – СКА: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – СКА.



Ставка: победа ЦСКА в основное время за 1.80.



«Матч очень серьёзный. Очередное «армейское» дерби в рамках текущего регулярного чемпионата. В шестой раз встретятся эти команды, четыре раза сильнее оказывались «армейцы» Москвы, в том числе и в предыдущей встрече. Давайте поставим на московскую «армию». Ребята играют на домашнем льду.



Думаю, что им не надо друг с другом торопиться, кто там первым будет, а кто вторым. Убивать и убиваться не будет никто — просто смысла нет. Им всё равно, с кем встречаться в первом раунде, ведь каждый верит, что это репетиция традиционного финала конференции, а в нижней части таблицы находятся не столь грозные соперники.



Сейчас ЦСКА — лидер, опережая петербуржцев лишь на одно очко — 92 против 91, но у ЦСКА имеется игра в запасе. Поэтому нас ждёт просто очень хороший и интересный матч. Внизу сейчас расположились «Витязь» и «Торпедо» а также сочинцы, не потерявшие шансов на выход и способные влететь в восьмёрку в последний момент.



Игра у «армейцев» Москвы слаженная. Поединок будет носить оборонительный характер, поэтому победят они, скорее всего, в одну шайбу. По травмированным игрокам ситуация такова, что гости имеют полную обойму, а хозяева по-прежнему играют без Телегина и Андронова. Вся надежда на то, что к плей-офф эти активные и столь нужные команде парни восстановятся», — сказал Кожевников.



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