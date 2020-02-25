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«Челси» — «Бавария»: угадай победителя — получи бонус 500 рублей!

«Челси» — «Бавария»: угадай победителя — получи бонус 500 рублей!
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 25 февраля, «Челси» и «Бавария» проведут первую встречу в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020. Смотреть прямую видеотрансляцию игры можно будет на «Матч ТВ» с 23:00, а обострить эмоции от просмотра без риска можно прогнозом!

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