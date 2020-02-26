Покер Месси и гол Роналду принесли клиенту БК 6,45 млн рублей

Клиент букмекерской компании ФОНБЕТ сделал ставку типа экспресс на сумму 3 млн рублей на четыре футбольных матча. Игрок выбрал следующие исходы:

победа «Баварии» в матче с «Падерборном» за коэффициент 1.08,

выигрыш «Барселоны» в поединке с «Эйбаром» за коэффициент 1.21,

победа «Ювентуса» во встрече с клубом СПАЛ за коэффициент 1.42,

выигрыш «ПСЖ» в матче с «Бордо» за коэффициент 1.16.

Итоговый коэффициент экспресса составил 2.15.

«Бавария» со счётом 3:2 победила «Падерборн», дублем отметился Роберт Левандовски. «Барселона» отправила в ворота «Эйбара» пять мячей. Покер за сине-гранатовых оформил Лионель Месси.

«Ювентус» на выезде переиграл СПАЛ со счётом 2:1, первый мяч во встрече забил Криштиану Роналду. «ПСЖ» в упорном поединке одолел «Бордо» (4:3) благодаря дублю Маркиньоса.

Заключив пари на сумму 3 млн рублей, клиент БК получил 6,45 млн рублей.

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