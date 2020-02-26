«Реал Мадрид» — «Манчестер Сити»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.



Ставка: «Реал» не проиграет и обе забьют за 2.06.



«В последнем туре чемпионата Испании «Реал» проиграл на выезде «Леванте», хотя в целом играл достаточно неплохо в атаке. Может быть, не было суперярких и важных голевых моментов, хотя был выход один на один во втором тайме Эдена Азара. Но он его не реализовал. Плюс он получил травму и в ближайшем матче точно не сыграет. Впереди у «Реала» «класико», но сейчас мысли только о матче с «Сити».



Давно не забивал Карим Бензема. История с пролонгацией его контракта, может быть, как-то отвлекает, но по его игре этого не скажешь. Неплохо было бы сыграть гол Бензема, который оценивается выше двойки. «Реал» играет у себя дома и постарается сыграть так, как он действовал против «ПСЖ». В давлении тогда Зидан предложил очень интересный вариант. Может быть, «Сити» будет к этому готов, а может и не. Но гол Бензема — это такое хулиганство. Просто предлагаю рассмотреть этот вариант.



«Реал» начал пропускать почти в каждом матче. Не всегда выручает Тибо Куртуа. Гол в Валенсии в матче против «Леванте» как раз на его совести. Есть проблемы и с обороной «Сити». «Горожане» никогда серьёзной защитой не славились. Мне кажется, что «обе забьют» в этой игре напрашивается. Правда, они играли уже несколько лет назад, и многие предполагали, что там будут результативные матчи, но были сплошные нули. Плюс я верю, что дома «Реал» не проиграет», — сказал Генич.



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