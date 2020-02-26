«Лион» – «Ювентус»: прогнозы, ставки и коэффициенты на матч плей-офф Лиги чемпионов
Сегодня, 26 февраля, на стадионе «Люмьер» пройдёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Лион» и «Ювентус». Начало встречи запланировано на 23:00 мск. Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1».
По оценке букмекеров, фаворит поединка — итальянский клуб. Поставить на команду Маурицио Сарри можно за 2.03. Это примерно 48% вероятности. Сделать ставку на успех французского клуба можно с коэффициентом 4.20 (23%). Поставить на ничейный исход матча можно за 3.40 (29%).
Ответный матч в Италии запланирован на 17 марта.
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