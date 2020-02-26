«Реал» – «Манчестер Сити»: прогнозы, ставки и коэффициенты на матч 1/8 финала ЛЧ

Сегодня, 26 февраля, на стадионе «Сантяго Бернабеу» пройдёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Реал» и «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 23:00 мск. Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».



По оценке букмекеров, фаворит поединка — английский клуб. Поставить на команду Пепа Гвардиолы можно за 2.45. Это примерно 40% вероятности. Сделать ставку на успех испанского клуба можно с коэффициентом 2.85 (34%). Поставить на ничейный исход матча можно за 3.35 (29%).



Ответный матч в Англии запланирован на 17 марта.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.