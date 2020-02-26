«Реал» — «Манчестер Сити»: где будет трансляция, какие ставки и прогнозы на матч ЛЧ

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 26 февраля мадридский «Реал» примет «Манчестер Сити». Встреча начнётся в 23:00 мск. Посмотреть игру в прямом эфире можно на «Матч ТВ».
Прогноз «Чемпионата»: индивидуальный тотал «Манчестер Сити» меньше 1.5 за коэффициент 1.84.
«Манчестер Сити» достойно пережил тяжелейший с эмоциональной точки зрения отрезок и готов пошуметь в Лиге чемпионов. «Горожане» отстранены от еврокубков на два следующих сезона, но юристы уже заняты апелляциями.
Гвардиола и игроки сосредоточены на футболе, и уже в 1/8 финала «Манчестер Сити» предстоит соперничество с самым титулованным клубом турнира. Удивительно, но даже в матче на «Сантьяго Бернабеу» букмекеры считают фаворитом «горожан».
«Реал» недавно сыграл вничью с «Сельтой» Смолова, а затем, обладая преимуществом, уступил «Леванте». «Сливочные» потеряли лидерство в Примере, Азар получил травму, а Куртуа в очередной раз заставил усомниться в своём уровне. Котировки аналитиков частично логичны, однако не стоит переоценивать «Манчестер Сити».
Можно проверить фору (0) на хозяев за 2.12, но мы сделаем выбор в пользу индивидуального тотала «Манчестер Сити» меньше 1.5 за коэффициент 1.84. «Горожане» продолжают создавать моменты, однако с реализацией у команды Хосепа Гвардиолы серьёзные проблемы.
В четырёх последних матчах у «Манчестер Сити» следующие результаты: 0:1 с «Манчестер Юнайтед», 0:2 с «Тоттенхэмом», 2:0 с «Вест Хэмом» и 1:0 с «Лестером». Со всеми соперниками серьёзного уровня «горожане» забили меньше двух мячей, лишь «молотобойцы» получили пару пробоин.
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