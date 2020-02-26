Букмекеры: «Барселона» — явный фаворит противостояния с «Наполи» в ЛЧ после первого матча

Вчера в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» на своём поле сыграл вничью с «Барселоной» со счётом 1:1. На гол Дриса Мертенса каталонцы ответили точным ударом Антуана Гризманна в начале второго тайма. В концовке встречи «Барселона» осталась вдесятером после удаления Артуро Видаля.
По оценке букмекеров, «Барселона» — явный фаворит серии. Сделать ставку на то, что каталонцы пройдут в четвертьфинал по итогам двух матчей, можно с коэффициентом 1.21. Это примерно 78% вероятности. Поставить на то, что дальше пройдёт команда Дженнаро Гаттузо, можно с коэффициентом 4.40 (22%).
Ответный матч в Барселоне состоится 17 марта.
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