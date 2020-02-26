«Лион» — «Ювентус»: прогноз Нобеля Арустамяна на игру Лиги чемпионов

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Лион» — «Ювентус».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.83.



«Лига чемпионов в самом разгаре! «Ювентус» гостит у «Лиона». «Юве» — один из фаворитов этой Лиги чемпионов, состав у него роскошный. Юрген Клопп восхваляет «Ювентус» по игрокам и возмущается, как это «Ювентус» ещё не выигрывает 10 очков в чемпионате Италии.



«Ювентус» обыграл СПАЛ в последнем туре чемпионата, смотрелся довольно неплохо. В порядке Дибала, Роналду забивает в каждом матче, поэтому туринцы фавориты в этой встрече.



«Лион» очень непредсказуем, он провёл неплохую трансферную кампанию, но есть проблемы в чемпионате Франции. «Ювентус» может рассчитывать на победу в первой игре, но, учитывая мотивацию «Лиона», можно предположить, что он сыграет надёжно в обороне. Атака «Юве» хороша индивидуально, но она не слаженна», — сказал Арустамян.



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