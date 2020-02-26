«Реал Мадрид» — «Ман Сити»: ставка Дениса Казанского на встречу Лиги чемпионов

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити» в рамках Лиги чемпионов.



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.80.



«У «Реала» дела сейчас в Ла Лиге странным образом складываются. Команда проигрывает, к примеру, совершенно неожиданно «Леванте». И это удар в гонке за титулом. И потеря Эдена Азара — тоже серьёзное событие перед матчем в Лиге чемпионов.



Но статистические показатели для мадридцев великолепные. «Сливочные» лишь три матча домашних проиграли за пять лет. И «Манчестер Сити» никогда не обыгрывал «Реал». Поэтому всё для Зидана складывается неплохо.



Последние матчи в Лиге чемпионов домашние верховые. И сейчас нам стоит чего-то подобного ожидать. Для «Сити» это важный сезон, так как, судя по всему, будет европейский бан и команда следующие два сезона не сможет участвовать в ЛЧ. А вот тут можно дойти до финала, так как в АПЛ уже всё понятно. Гонки нет никакой. Поэтому я поставлю на «обе забьют» и ТБ 2,5. Виртуозное нападение против не самой надёжной защиты», — сказал Казанский.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Реал» — «Манчестер Сити». Прогноз: Зидан остановит атаку Гвардиолы У «Реала» победный менталитет, а игроки Гвардиолы теряются в решающих матчах Лиги чемпионов.