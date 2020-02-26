«Реал» — «Манчестер Сити»: прогноз Александра Вишневского на матч 1/8 финала ЛЧ

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити».



Ставка: победа «Реала» с форой (0) за 2.00.



«Пеп Гвардиола против мадридского «Реала» — это по определению очень интересно. Кстати, нет сомнений, что на «Сантьяго Бернабеу» каталонского тренера будут неистово освистывать, не только потому, что в Мадриде помнят, сколько ярких побед одержал Гвардиола во главе «Барселоны». Тренер «Манчестер Сити» — это один из главных, столбовых сторонников независимости Каталонии, самая медийная фигура. Постоянно он старается ретранслировать свою точку зрения, за что его в Мадриде очень сильно не любят. Передастся эта нелюбовь и на его нынешнюю команду – «Манчестер Сити».



Команда Гвардиолы отстранена от еврокубков на два следующих сезона, поэтому «Сити» постарается как следует себя проявить. Будет интересно, если вдруг «Сити» выиграет Лигу чемпионов и не сможет в следующем году принять в ней участие.



Меня удивило то, что «Манчестер Сити» по коэффициентам является очевидным фаворитом матча. Я с этим не согласен. Мне кажется, что на своём поле «Реал» имеет все шансы на успех. Пусть в последней игре чемпионата мадридцы потеряли три очка и Азара, но тем не менее «Реал» — это король Лиги чемпионов, самый титулованный клуб турнира, а Зидан умеет играть финалы. А матч с «Манчестер Сити», по сути, финал – суперрешающий матч. Именно в таких матчах Зидан и его команда проявляют себя великолепно, как правило. После поражения от «Леванте» второй раз подряд «Реал» плохо не сыграет. Неудача в Валенсии будет очень сильно мотивировать команду. Не зря Серхио Рамос после поражения от «Леванте» высказал важные идеи о том, что команда мотивирована и постарается в следующих матчах себя проявить. Эти были не дежурные слова, а слова вожака и лидера. Я думаю, что Рамос поведёт «Реал» вперёд. Мне кажется, что вполне можно ставить на «Реал» с форой (0) с коэффициентом 2.00. Я удивлён такому коэффициенту», — сказал Вишневский.



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«Реал» — «Манчестер Сити». Прогноз: Зидан остановит атаку Гвардиолы У «Реала» победный менталитет, а игроки Гвардиолы теряются в решающих матчах Лиги чемпионов.