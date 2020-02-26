«Реал» — «Манчестер Сити»: дай точный прогноз — получи бонус 500 рублей!

Сегодня, 26 февраля, «Реал» и «Манчестер Сити» сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020. Смотреть прямую видеотрансляцию игры можно будет на «Матч ТВ» с 23:00. А ещё можно получить бонус от ФОНБЕТ, нужно только верно предсказать победителя встречи!



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