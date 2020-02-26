«Реал» — «Манчестер Сити»: прогноз Виктора Гусева на встречу Лиги чемпионов

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити».



Ставка: ничья за 3.82.



«Надо сказать, что встреча “Реала” и “Ман Сити” в Лиге чемпионов уже была относительно недавно, в 2016 году. Это был полуфинал, и “Реал” победил. Тогда уже был Зидан, но ещё не было Гвардиолы. Были результаты 0:0 и 1:0, благодаря которым “Реал” прошёл дальше.



Но если говорить о мотивации мадридцев, она, конечно, есть, как и у любой другой команды, но все-таки “Реал Мадрид” — это три победы в Лиге чемпионов подряд, это 13 Кубков за всю историю. С другой стороны, есть необходимость беречь силы для борьбы в национальном чемпионате с “Барселоной”. В предыдущем туре “Барселона”-то выиграла, а “Реал” неожиданно проиграл “Леванте” на чужом поле со счётом 0:1. Теперь, наверное, можно говорить, что “Реалу” нужно реабилитироваться на своём поле перед болельщиками. Но в этом ли матче реабилитироваться? Это игра Лиги чемпионов, и гораздо важнее “Реалу”, отстающему от “Барселоны” на два очка, победить саму “Барселону” в матче, который будет очень скоро. Не будет ли это сидеть в голове у футболистов “Реала”? Я думаю, что будет. Тем более что есть определённые потери. Например, в этом несчастном матче с “Леванте” очередную травму получил Азар.



С другой стороны, “Манчестер Сити” имел все шансы выиграть АПЛ, но они потеряны — “Ливерпуль” уже невозможно догнать. Поэтому “Манчестер Сити” сосредоточится на Лиге чемпионов. Тем более на фоне заявлений УЕФА о дисквалификации клуба на два предстоящих сезона. Неизвестно, случится это в итоге или нет, но уже сейчас футболисты могут размышлять на тему своего будущего. Останутся ли они в “Манчестер Сити” в такой ситуации, не уйдёт ли Гвардиола в “Барселону” при таком развитии событий? Но в любом случае, учитывая ситуацию в национальном чемпионате, наверное, будет желание у “Манчестер Сити” доказать всем, доказать тому же УЕФА и хлопнуть дверью.



Поэтому я думаю, что именно в этой ситуации “Реалу” достался очень непростой соперник. Такой раненый зверь. Я думаю, что уже какие-то предпосылки к дальнейшему острому соперничеству в 1/8 финала будут в первом матче в Мадриде. Он не закончится плохо для “Манчестер Сити”. Не закончится так, что уже будет полная безнадёга перед ответным матчем на своём поле. Чем закончится предстоящая встреча? Я думаю, что будет ничья», — сказал Гусев.



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