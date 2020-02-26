«Реал» – «Манчестер Сити»: прогноз Евгения Ловчева на матч 1/8 финала ЛЧ

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Реал» – «Манчестер Сити».
Ставка: победа «Манчестер Сити» и обе забьют за 3.40.
«Сити» сдал по сравнению с прошлым сезоном. «Реал» вроде получше смотрится, он лидирует в Примере.
Но у «Реала» нет яркости игры в атаке. А у «Манчестера» при всех трудностях есть сложившаяся команда и, самое главное, нападение. Они довольно много забивают даже сейчас. Поэтому думаю, что голы будут.
Ну и самое главное, вы помните, кто тренер «Сити». Для Гвардиолы игра с «Реалом» – это особая история. Понятно, что его команда будет настроена по-особому. Поэтому думаю, что победа будет за «Ман Сити». Ставлю на П2, обе забьют, а также сделаю ТБ (2.5)», — сказал Ловчев.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 26 февраля 2020
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
08:00
- 25 февраля 2020
-
22:00
-
22:00
-
21:45
-
21:00
-
20:15
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
18:49
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15