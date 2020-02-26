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«Реал» – «Манчестер Сити»: прогноз Евгения Ловчева на матч 1/8 финала ЛЧ

«Реал» – «Манчестер Сити»: прогноз Евгения Ловчева на матч 1/8 финала ЛЧ
Ставки / Прогнозы 0

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Реал» – «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» и обе забьют за 3.40.

«Сити» сдал по сравнению с прошлым сезоном. «Реал» вроде получше смотрится, он лидирует в Примере.

Но у «Реала» нет яркости игры в атаке. А у «Манчестера» при всех трудностях есть сложившаяся команда и, самое главное, нападение. Они довольно много забивают даже сейчас. Поэтому думаю, что голы будут.

Ну и самое главное, вы помните, кто тренер «Сити». Для Гвардиолы игра с «Реалом» – это особая история. Понятно, что его команда будет настроена по-особому. Поэтому думаю, что победа будет за «Ман Сити». Ставлю на П2, обе забьют, а также сделаю ТБ (2.5)», — сказал Ловчев.

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