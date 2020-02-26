«Реал Мадрид» — «Ман Сити»: ставка Георгия Черданцева на игру 1/8 финала Лиги чемпионов

Популярный футбольный комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 2.27.



«На мой взгляд, самая сложная игра из ожидающихся на этой неделе в еврокубках, да и не только в них. Действительно игра на три результата, что следует из букмекерской линии, потому что коэффициенты на победу одной и другой команд достаточно высокие.



Действительно, может быть всё что угодно, но если анализировать линию, то она склоняет нас к тому, что матч может быть ярким, с большим количеством забитых мячей. Коэффициент на тотал на меньше 2.5 мяча существенно выше, чем на больше.



Мне кажется, что это как раз тот случай, когда стоит пойти от обратного и попробовать сыграть низ, хотя обе команды яркие и атакующие. Пусть они находятся не в лучшем состоянии, но всё-таки там есть кому забивать и атаковать. Вектор игры «Реала» и «Ман Сити» всё же атакующий.



Четыре года назад команды играли в Лиге чемпионов, в таком же парном варианте и на двоих забили всего один мяч. Не думаю, что существенно что-то изменилось с атакующего вектора, хотя Пеллегрини — более оборонительный тренер, чем нынешний наставник «Сити». Но сам факт говорит о том, что две атакующие команды столкнулись друг с другом и забили всего 1 мяч.



Сейчас в пользу низа всё же нестабильность, которая присутствует у той и другой команды. «Реал» пропускает в последних четырёх матчах. Дважды умудрился пропустить от «Сельты», которая находится внизу турнирной таблицы Примеры. Это будет первый матч из двух, поэтому пропустить гол на своём поле — это похоронить надежды, на мой взгляд, на проход дальше.



У «Манчестер Сити» примерно такая же задача — не пропустить и в гостях и постараться решить всё дома. Поэтому мне кажется, что, учитывая ситуацию и текущую форму соперников, а они явно не на отличном ходу, логично будет построить игру от обороны и не рисковать. Не раскрываться и оставить вопрос решаться уже во втором матче.



Мне кажется, что вариант пойти от обратного и не исходить из того, что команды атакующие и забьют много голов, весьма неплох. Я вообще не исключаю, что матч может завершиться нулевой ничьей — это вряд ли, но исключать это не стоит. Низ всегда рискованно играть. Любой шальной гол на первых минутах может вскрыть всю игру. Если придерживаться логики, о которой я говорил в этом комментарии, то есть аргументы относительно небольшого количества голов. Поэтому предлагаю сыграть тотал меньше 2.5 мяча в первом матче «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити», — сказал Черданцев.



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