«Реал Мадрид» — «Манчестер Сити»: прогноз Егора Титова на Лигу чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.



Cтавка: «Реал Мадрид» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 2.45.



«Сложно мне определить фаворита в этой паре. Но букмекеры за меня это сделали, считая, что «Манчестер Сити» фаворит. Наверное, они учитывают, что «Реал» неважно выглядел в последних матчах, потерял 5 очков в двух турах. Но и «Сити» не та команда, которая спокойно всем забивала по 5-6 мячей. Отставание от «Ливерпуля» уже 30 очков.



«Реал» играет дома, это Лига чемпионов, особенный турнир для клуба, настрой будет запредельным, тем более после неудачных результатов в последнее время. На мой взгляд, «Реал» сделает всё, чтобы как минимум не проиграть на своём поле. Голов тоже много не жду. «Реал» снова без Азара. Он будет играть очень аккуратно, насытит центр поля, зону возле штрафной площади.



Так что моя ставка — «Реал» не проиграет и тотал меньше 3,5 мяча», — сказал Титов.



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