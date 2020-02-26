«Лион» — «Ювентус»: прогноз Александра Неценко на игру плей-офф ЛЧ

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на 1-й матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Лион» — «Ювентус».



Ставка: победа «Ювентуса» в один-два мяча за 2.30.



«Французы задохнулись от напряжённого календаря и участия в двух кубковых турнирах внутри страны, где «Лион» вышел в финал Кубка лиги и в полуфинал Кубка Франции. Руди Гарсии приходится порой полагаться на совсем неокрепших Шерки и Какре. В лазарете ведущий левый защитник Коне, атакующий хав Рен-Аделаид и снайпер команды Депай. Влился в состав Токо Экамби, но его имя наряду с Муссой Дембеле меркнет на фоне Роналду, Игуаина и Дибалы.



«Лион» только что прервал четырёхматчевую серию без побед в чемпионате, натужно обыграв «Метц». Понятно, что настрой на «Юве» будет запредельный и некоторых игроков Гарсия поберёг, но сила туринцев сейчас выше, чем у соперника. Французы в группе выиграли только два матча из шести, а «Юве» одержал пять побед кряду, три из них с сухим счётом. Есть ощущение, что итальянцы забьют минимум один гол, а вот забьют ли лионцы? На этот вопрос со 100-процентной уверенностью не ответишь. Мне кажется, «Ювентус» выиграет, но игра не будет изобиловать голами», — сказал Неценко.



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