«Реал Мадрид» — «Ман Сити»: прогноз Ильи Казакова на встречу 1/8 финала Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити».



Ставка: победа «Реала» за 2.60.



«Говорим сегодня о Лиге чемпионов, а если конкретно, то о противостоянии двух топовых команд – «Реала» и «Манчестер Сити». Это противостояние двух топовых тренеров – Зинедина Зидана и Хосепа Гвардиолы.



Понятно, что матч на три исхода, где одна серия наталкивается на другую – «Реал» не проигрывает в Лиге чемпионов, «Сити» непобеждённый в последних матчах Лиги чемпионов.



Если говорить о тех ставках, которые даёт БК «Фонбет» на эту игру, то мне кажется, что там есть две ставки, на которые надо сыграть. Первая ставка – победа «Реала», коэффициент 2.60. Мне кажется, что это верный исход, несмотря на то что «Реал» в двух последних матчах Примеры сыграл вничью и проиграл. На мой взгляд, «Реал» готовится к матчу с «Барселоной» и к матчу с «Манчестер Сити». Эти матчи забирают силы, концентрацию и эмоции в первую очередь.



Вторая ставка – «Реал» первым забьёт второй гол. Коэффициент 2.60. Это будет верховая, эмоциональная игра, в которой домашняя команда первой забьёт второй гол», — сказал Казаков.



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